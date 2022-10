Pont de Crimea a Rússia | Twitter PODOLYAK_M



El pont de Kerch , una de les principals rutes de connexió entre Rússia i Crimea , ha quedat seriosament danyat aquest dissabte a primera hora a conseqüència d' una enorme explosió atribuïda primer al'esclat d' un camió que immediatament després ha provocat la detonació en cadena de com a mínim set tancs de combustible transportats per ferrocarril, segons les autoritats russes, sense que de moment es tingui constància de víctimes.



El pont, també conegut simplement com el pont de Crimea , és considerat com una important ruta de subministrament logístic per a les forces russes a Crimea i al sud de la Ucraïna ocupada per Rússia . L'estructura, de 19 quilòmetres de longitud, comprèn una via de transport ferroviari i una autovia. Inaugurat pel president rus, Vladimir Putin, el 2018, és una de les obres d'infraestructura més importants de la península des de la seva incorporació a Rússia el 2014 .



Segons el cap de Govern de Crimea, Sergei Aksionov, després de l'explosió s'han esfondrat dos trams de l'autovia. A causa dels danys, tot el trànsit de cotxes i camions ha quedat suspès i s'ha habilitat un servei de ferri per transportar la població a través de l'estret de Kerch , on les rutes de navegació romanen operatives de moment.





La Comissió Nacional Antiterrorista de Rússia ha atribuït l'inici de la cadena d'explosions a l'esclat d'un camió que "va provocar la ignició en cadena de set tancs de combustible a un tren que es movia en direcció a la península de Crimea ", segons un comunicat recollit per l' agència TASS.





Per part seva, el servei de premsa del Ferrocarril de Crimea ha puntualitzat que els tancs de combustible estava sent transportat per tren en direcció a Crimea i ocupaven un dels últims vagons de càrrega del ferrocarril. La cadena de detonacions, coincideixen el Comitè Antiterrorista de Rússia i el servei de ferrocarrils , va passar al voltant de les 06.05, hora local.





"La locomotora i part dels vagons han estat traslladats a l'estació de Kerch . Ara mateix s'estan fent treballs d'emergència i s'estan establint les causes de l'incident", segons el comunicat, recollit per TASS .







Putin ha ordenat una investigació immediata del que ha passat i ha donat ordre al ministre d'Emergències, Aleksandr Kurenkov, i al ministre de Transport Vitali Saveliev, que es traslladin immediatament a l'estret de Kerch per avaluar de primera mà el que ha passat.





Tot i que des de la Prefectura de Govern de Crimea no han assenyalat encara els motius exactes de l'incident, el president del Consell d'Estat crimeu, Vladimir Konstantinov , ja ha acusat Ucraïna del que ha passat.



"Els vàndals ucraïnesos han arribat amb les mans tacades de sang al pont de Crimea . Ara tenen alguna cosa del que estar orgullosos: durant 23 anys de la seva gestió no han aconseguit construir res digne d'atenció a Crimea , però van aconseguir danyar el pont rus. Aquesta és tota l'essència del règim de Kíev . La mort i la destrucció és l'única cosa que obtenen", ha escrit al seu compte de Telegram .





Des de Kíev han començat a arribar les primeres reaccions, si bé no s'atribueixen a les clares la responsabilitat del que ha passat. L'assessor de la Presidència ucraïnesa, Mikhail Podoliak, ha publicat un críptic tuit amb les paraules " Crimea , el pont, el començament", acompanyat d'una imatge de les seccions de l'autovia esfondrades i submergides després de l'explosió.





"Tot el que és il·legal ha de ser destruït, tot el que ha robat ha de ser tornat a Ucraïna , tot el que ha ocupat Rússia ha de ser expulsat", ha afegit l'assessor presidencial. Les Forces Aèries d'Ucraïna també han publicat un missatge en xarxes socials en què es limiten a aplaudir la destrucció parcial del pont.