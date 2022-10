Rússia deté vuit persones per la seva presumpta relació amb l'atac contra el pont de Kertx | @ep

Els serveis de seguretat de Rússia han detingut vuit persones, entre les quals cinc de nacionalitat russa, per la seva presumpta relació amb l'atac perpetrat dissabte al pont de Kertx, del qual Moscou ha culpat la intel·ligència militar ucraïnesa.

Segons el Servei Federal de Seguretat (FSB), tots els detinguts, entre els quals també hi ha ciutadans d'Ucraïna i Armènia, van participar d'alguna manera en la preparació d'una acció que va destruir parcialment el pont que connecta Crimea amb la Federació Russa. En total, ha identificat dotze còmplices.

Els investigadors russos han atribuït l'atac --"terrorista" a ulls de Moscou-- a un artefacte explosiu ocult que inicialment es va enviar des del port d'Odessa, a Ucraïna, cap al de Ruse, a Bulgària. El rastre de la càrrega continuaria per Geòrgia i Armènia.

L'última fase, la de l'entrada a Crimea de l'artefacte, hauria estat possible gràcies a la falsificació de documents perpetrada per cinc russos i un ucraïnès que van crear una firma fantasma responsable de rebre la mercaderia, segons la versió oficial, recollida per l'agència Interfax.

Finalment, el 8 d'octubre es va produir una potent explosió que va destruir part d'una infraestructura especialment simbòlica per a Rússia, en la mesura en què es tracta de la seva connexió terrestre amb una península que reivindica com a pròpia des de l'any 2014, arran d'una annexió que Ucraïna sempre ha impugnat.