Foto: DPA



Les autoritats ucraïneses han informat, la matinada d'aquest 17 d'octubre, que han registrat almenys dues explosions al centre de Kíiv, la capital d'Ucraïna.

L'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, ha comunicat al voltant de les 6 del matí que s'han sentit diverses explosions en un barri del centre de la ciutat, per la qual cosa ha demanat als ciutadans que es mantinguin fora de perill fins que l'alerta aèria finalitzi.

"Explosió al districte de Xevtxenkiv, al centre de la capital. Tots els serveis segueixen al seu lloc. Detalls més endavant. L'alerta continua. ¡Quedin-se als refugis!", ha escrit en un missatge a Telegram.

Menys de 10 minuts més tard, Klitschko ha comunicat que s'ha sentit una segona explosió al mateix barri de Kíev. Posteriorment, el cap de l'Oficina de la Presidència ucraïnesa, Andriy Yermak, ha precisat que la capital ha estat atacada amb drons kamikaze.



"Els russos creuen que els ajudarà, però aquestes accions són com una agonia. Necessitem més sistemes de defensa aèria i com més aviat millor. No tenim temps per a accions lentes. Més armes per defensar el cel i destruir l'enemic. Que així sigui", ha publicat Yermak també a Telegram.