Davant l'imminent assalt a Jerson, la llei marcial decretada pel president rus, Vladímir Putin, a les quatre regions ucraïneses ocupades, Rússia no només ha reforçat el control a Donetsk, Lugansk, Jerson i Zaporiyia, sinó que ha redoblat mitjançant un altre decret les mesures de seguretat a tot el país.

El secretari del Consell de Defensa i Seguretat nacional d'Ucraïna, Oleksiy Danílov , ha denunciat que la mesura és un "crim que ha de ser condemnat a l'ONU" i que és "un preparatiu per a la deportació massiva de la població ucraïnesa".

EL TESTIMONI DELS EVACUATS FORÇOSOS: "ENS FAN EN CAMPS SENSE CALEFACCIÓ"



Fonts ucraïneses comptes que els russos prometen als habitants de Xerson evacuats un apartament de vacances quan la realitat és una altra: camps de refugiats amb tendes de campanya, sense calefacció ni banys.

Les autoritats prorruses han ordenat l'evacuació de Jerson davant l'avenç de les forces ucraïneses. Davant el nou revés sobre el terreny, el Kremlin culpa el president ucraïnès, Volodimir Zelensky, dels danys que pugui patir la ciutat durant la batalla que s'acosta: els habitants de la ciutat han rebut un SMS que afirma que "Les autoritats de Kíiv estan preparant atacs massius contra edificis residencials i béns civils”.

Aquest missatge busca espantar la població civil perquè busqui asil a Rússia. De fet, les autoritats proruses han mobilitzat autobusos en direcció a "altres regions de la Federació Russa" per dur a terme l'evacuació de civils i protegir-los de la destrucció que, asseguren, provocarà l'exèrcit ucraïnès a la ciutat.

Des de Jerson són els mateixos ucraïnesos els qui, a través del boca a boca, estan avisant els seus compatriotes. Els diuen que evitin pujar a aquests autobusos. Segons aquests testimonis, el tracte de les autoritats prorruses amb els ucraïnesos és bo, però només abans darribar a la frontera. Quan arriben a territori rus, “els tracten malament i amb menyspreu” .

Cal destacar que aquests ciutadans són, la majoria, nens, dones i ancians que no van poder fugir a l'inici de la guerra o que van decidir quedar-se a casa seva. Els homes són una gran minoria: els que no estan lluitant per Ucraïna i segueixen a Jerson temen ser reclutats per anar al capdavant amb uniforme rus .

Els ucraïnesos que van decidir pujar als autobusos per a l'evacuació acaben en camps de refugiats "com a bestiar" i on se'ls tracta "amb menyspreu" . Se senten enganyats per les autoritats prorruses, ja que aquestes van prometre apartaments de vacances a tothom que marxés de Jerson i la realitat és diferent: viuen en tendes de campanya sense calefacció i sense banys.