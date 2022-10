La Unió Europea planteja un ajut per a Ucraïna de 1.500 milions mensuals per finançar necessitats bàsiques | @ep

La Unió Europea (UE) està disposada a explorar la manera de concedir uns 1.500 milions d'euros al mes a Ucraïna perquè pugui finançar necessitats bàsiques mentre es defensa de la invasió russa, segons ha afirmat divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

"La discussió va girar al voltant d'uns 1.500 milions d'euros mensuals per a Ucraïna finançats per la Unió Europea", ha dit Von der Leyen en una roda de premsa al final de les cimeres de líders comunitaris en què van abordar com garantir "un flux de ingressos predictible i estable“ per a aquest país.

"Això donarà una xifra general de 18.000 milions per a l'any que ve (...), un flux d'ingressos predictible, estable i fiable", ha especificat von der Leyen. "Hem donat instruccions als ministres de finances perquè desenvolupin el mecanisme apropiat", ha afegit.