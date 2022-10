Desplegament dels serveis d'emergència, Foto: Zuma Press



Les forces russes han dut a terme, aquest dijous 27 d'octubre, a la matinada, almenys sis atacs amb drones kamikaze a la regió de Kíiv, segons les autoritats locals, que d'aquesta manera han confirmat que Moscou segueix utilitzant els artefactes presumptament comprats a Iran.

El cap de la Policia regional, Andri Nebitov, ha informat al seu compte de Telegram del desplegament dels serveis d'emergència per extingir un incendi i avaluar les conseqüències dels atacs, segons l'agència UNIAN .

Per la seva banda, el governador de Kíiv, Oleksi Kuleba, ha assegurat que els informes preliminars descarten que hi hagi danys personals i ha confirmat l'enderrocament de diversos drones per part dels sistemes de defensa d'Ucraïna.

Les autoritats ucraïneses han acusat les forces russes d'utilitzar drones kamikazes o suïcides a la seva última onada d'atacs sobre infraestructures energètiques i nuclis urbans, cosa que Moscou ha refusat aclarir i del que Teheran s'ha desmarcat, assegurant que no proporciona armament a cap de les parts en conflicte.