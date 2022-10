Foto: Zuma Press



El governador de Crimea, Sergei Aksenov, ha anunciat aquest divendres 28 d'octubre que l'operació d'evacuació de la regió de Kherson ha estat completada amb èxit, una mesura que va ser presa per les autoritats prorruses davant l'avenç de les tropes ucraïneses a la zona . Aksenov ha explicat que "tots els residents han estat traslladats a la zona occidental del Dnièper a la regió" i ha visitat la zona amb el vicedirector de gabinet de la Presidència, Sergei Kiriyenko.



"El pas és buit. La feina s'ha completat després d'organitzar la sortida dels residents a zones més segures de Rússia. M'alegro que tothom hagi estat capaç d'abandonar la zona de manera ràpida i segura a mesura que continuen els bombardejos de les Forces Armades d'Ucraïna", ha publicat per mitjà d'un missatge al seu canal de Telegram.

Aksenov ha visitat també la planta nuclear de Zaporiyia per "abordar la situació a la central", segons informacions de l'agència de notícies Interfax. "Ens hem reunit amb un equip per estudiar l'estat de la planta. No és fàcil per a la gent, estem fent el possible per recolzar-los. No abandonem els nostres", ha afirmat.

El governador prorus de Kherson, Vladimir Saldo, ha indicat que des que va començar l'evacuació, unes 80.000 persones s'han desplaçat cap a l'oest, a l'altra banda del riu. Kherson va ser una de les quatre l'annexió de les quals va signar el president de Rússia, Vladímir Putin, malgrat que les forces russes no controlen la totalitat del territori.