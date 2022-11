Membre del grup Wagner/ @Telecinco

' El programa d'Ana Rosa ' ha entrevistat en exclusiva un dels mercenaris de Putin qui ha accedit a ser gravat per les càmeres per explicar com estan actuant a la guerra contra Ucraïna, com es va iniciar al Grup Wagner i, sobretot, com és la seva fidelitat al mandatari rus .

El mercenari de Putin acudeix a l'entrevista amb el gest seriós i tranquil. Porta al dit un segell de plata molt cridaner i porta una gorra que tapa part de la cara pel carrer. El paio, davant del nostre periodista, confessa que "un mercenari és una persona que veu a la guerra la manera de guanyar-se la vida". Sobre el Grup Wagner , ple de mercenaris, explica: " És una formació armada paral·lela a l'exèrcit rus, podríem comparar-ho amb el d'un petit estat europeu. La invasió d'Ucraïna només té sentit per als dirigents polítics russos, però només són les seves fantasies" .

"La primera cosa, el Grup Wagner va ser creat per l'estat, únicament per l'estat, ara és una part més de les forces d'invasió a Ucraïna, està lluitant de la mateixa manera que l'exèrcit", confessa l'entrevistat. A més, vol fer una diferència entre mercenaris i membres de l'exèrcit “tenen impunitat per cometre crims de guerra”.

Pel que fa a Vladímir Putin , l'exmercenari sentencia: "És un criminal, ha ficat el meu país en problemes molt grans, no té cap possibilitat de guanyar la guerra d'Ucraïna". D'altra banda, sobre totes les mesures que està prenent el president, afegeix: "El meu país està malalt, és una malaltia molt greu i nosaltres ens hem de fer forts, em refereixo als russos, de la malaltia del nostre país..." . I en fer-li la pregunta sobre el nazisme a Ucraïna, riu mentre diu: "Caldria desnazificar el Grup Wagner".