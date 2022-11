Rússia declara la ciutat de Henítxesk com la "capital temporal" de Kherson després de la seva retirada |@EP

Les autoritats prorusses de la regió de Kherson, a l'est d'Ucraïna, han declarat la ciutat de Henítxesk com la nova "capital administrativa temporal" del territori ucraïnès, ocupat i annexionat per Moscou.

Aquesta decisió té lloc després de la retirada els últims dies dels militars russos de Kherson capital, a les ribes del riu Dniéper, que ha estat alliberada per les forces ucraïneses.

Henítxesk es troba a l'extrem oriental de Kherson, a les ribes del mar d'Azov i aproximadament a uns 20 quilòmetres al nord de la frontera de la península de Crimea, també annexionada per Rússia i la incorporació de la qual va ser ratificada el 2014 en un referèndum considerat, igual que el de Kherson, com a il·legal per Ucraïna i els seus aliats.

"Actualment, la capital administrativa temporal de la província de Kherson és Henítxesk. Totes les principals autoritats es concentren allà", ha confirmat el representant de l'administració prorussa de Kherson, Aleksandr Fomín, a l'agència russa TASS.

La ciutat de Henítxesk, un important port marítim i centre turístic de la zona, va passar sota control de Rússia el 27 de febrer, tres dies després que va començar la invasió d'Ucraïna.