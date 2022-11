Foto: Govern d'Ucraïna



El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski , ha realitzat aquest dilluns 14 de novembre una visita sorpresa a la ciutat de Kherson, recentment recuperada per Kíev després del replegament dut a terme per Rússia davant els avenços de les tropes ucraïneses a la regió, segons ha informat l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.



"Estem avançant. Estem preparats per a la pau, la pau a tot el país", ha assenyalat en declaracions a la premsa, abans de rebutjar que les tropes ucraïneses hagin d'avançar cap a territori rus. "No feia Moscou. No ens interessen els territoris d'un altre país", ha explicat. "És important ser aquí, tothom assumeix riscos. Els soldats assumeixen riscos cada dia", ha assegurat, segons recull la revista ucraïnesa Zerkalo Nedeli . "És important ser aquí, donar suport a la gent. En el sentit humà volia rebre l'emoció i l'energia de la gent", ha manifestat.

Així mateix, ha donat les gràcies a l'OTAN ia altres aliats de Kíev pel seu suport a la guerra contra Rússia i ha argüit que el lliurament de sistemes de coets d'artilleria d'alta mobilitat (HIMARS) ha reforçat molt les capacitats de les Forces Armades ucraïneses a l'hora de fer front a la invasió.