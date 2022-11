Diversos soldats de l'exèrcit ucraïnès / @EP

Les autoritats de Polònia han alertat aquest dijous que han rebut "fortes pressions" per admetre que el projectil que va caure dimarts a l'est del país procedeix de Rússia i no d'Ucraïna.



El viceministre d'Exteriors polonès, Arkadiusz Mularczyk, ha assenyalat en una entrevista amb l'emissora Radio 24 que "hi ha hagut grans pressions" i ha destacat que, en cas de ser rus, "això hauria posat en marxa noves dinàmiques al país ia tothom”.



En aquest sentit, ha expressat la seva simpatia més gran amb les famílies de les dues víctimes mortals registrades arran de la caiguda del míssil i ha incidit que, "desgraciadament, tot apunta que ha estat un accident desafortunat i no un acte intencionat per part de Rússia".



Aquest mateix dijous, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha indicat que Kíev ha rebut una invitació per sumar-se a una comissió internacional especial que investiga les circumstàncies de la caiguda del projectil, segons ha recollit l'agència de notícies Ukrinform.



"Ahir insistim que havíem de ser inclosos en aquesta comissió. Efectivament, els nostres experts aniran al lloc dels fets i s'uniran a la comunitat que ho investiga", ha puntualitzat després de matisar que ningú està "segur al cent per cent" de qui està darrere del llançament.



Actualment ja hi ha un equip d'investigadors polonesos i nord-americans treballant a la zona, tal com ha confirmat un assessor del president, Andrzej Duda, que també ha descartat que es tractés d'un atac intencionat contra Polònia.