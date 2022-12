La façana de l?ambaixada d?Ucraïna a Madrid. Foto: Europa Press



Les ambaixades d'Ucraïna d'almenys cinc països europeus han rebut diversos "paquets sagnants" que contenien parts del cos d'alguns animals, principalment ulls , segons ha informat el Ministeri d'Exteriors del país. Durant els darrers dies, les institucions diplomàtiques ucraïneses a tot el món han estat objecte d'actes de "terror i intimidació" en què s'ha vist involucrada Rússia, tal com ha explicat el ministeri.

Per ara, el Govern ucraïnès ha assenyalat que aquest tipus de paquets han arribat a les ambaixades del país a Hongria, els Països Baixos, Polònia, Croàcia i Itàlia , encara que també s'han registrat enviaments sospitosos a consolats del país a Polònia, República Txeca i Itàlia .

"Els paquets estaven mullats amb un líquid d'olor característic i tenien una certa pudor. Estem estudiant el significat d'aquests missatges", ha indicat Oleg Nikolenko, portaveu del Ministeri.

"Tenim motius per pensar que s'ha iniciat una campanya ben planejada de terror i intimidació contra les ambaixades i consolats d'Ucraïna. Incapaç d'aturar Ucraïna al front diplomàtic estan intentant intimidar-nos. No obstant, puc dir que això no donarà resultat. Seguirem treballant de manera efectiva per assolir la victòria a Ucraïna", ha assenyalat el ministre d'Exteriors, Dimitro Kuleba.