El fiscal general d'Ucraïna, Andrei Kostin. Foto: Europa Press

El fiscal general d'Ucraïna , Andrei Kostin , ha denunciat el " dràstic augment " de l'ús de la violència sexual com a arma de guerra al país per part dels soldats russos . Kostin ha acusat els militars russos d'utilitzar deliberadament la violència sexual com a arma de guerra "per humiliar els ucraïnesos", tal com recull l'agència DPA.



"En molts casos, les persones són violades, torturades i després assassinades pels soldats russos. Sovint les violacions tenen lloc davant de familiars i nens", ha explicat el fiscal general que ha detallat que "tots els gèneres i grups d'edat estan afectats".

Així mateix, el cap del Ministeri Públic ha afegit que els comandants russos sovint ordenen o donen suport a aquestes violacions.

Wenzel Michalski, director d'Human Rights Watch per a Alemanya, ha assenyalat que és un enfocament sistemàtic en el marc de la violència que es produeix des de l'inici de la invasió d'Ucraïna.

"Els actes violents comesos pels soldats, incloses les violacions, no són castigats pels dirigents polítics i els militars russos. Per contra, les forces que actuen amb especial brutalitat continuen sent honrades", ha explicat Michalski.