Zelenski, en una imatge recent. Foto: Presidència d'Ucraïna



El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, va assegurar el 8 de desembre passat que Rússia serà investigada, entre altres càrrecs, per l'ús de mines antipersones en territori ucraïnès. "Estic segur: aquest serà un dels càrrecs contra Rússia per agressió, precisament per terrorisme", ha indicat el mandatari ucraïnès, després de lamentar la mort de diversos agents de Policia que haurien mort a Jerson per mines col·locades per les tropes russes.

"Aquesta és la forma de terror rus que haurà de ser contrarestada en els propers anys. Els terroristes tracten deliberadament de deixar enrere tantes trampes mortals com sigui possible", va dir el president ucraïnès en el discurs que pronuncia cada nit des que va començar la invasió russa el 24 de febrer.

Zelenski ha expressat que l'ús de mines (tant terrestres com en edificis o automòbils) és "més cruel i mesquí" que l'ús de míssils "perquè no hi ha un sistema antimines que pugui destruir almenys part de l'amenaça", referint-se als equips de defensa aèria.

Així, el mandatari, que ha advertit que el minat al país arriba a més de 170 mil quilòmetres quadrats, ha tingut paraules d'agraïment per als països aliats que "ajuden Ucraïna amb el desminat". En aquest sentit, ha agraït particularment al Canadà, el Japó, el Regne Unit i Eslovàquia, així com donants del programa United24, "que entenen com n'és d'important que Ucraïna no es quedi sola amb el problema del territori minat".