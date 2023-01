Un milicià als carrers de Kíev. Foto: Europa Press

Les autoritats ucraïneses van denunciar, diumenge a la nit 1 de gener, nous atacs amb drones contra la capital del país, Kíiv. El portaveu de les autoritats locals, Oleksiy Kuleba, ha apuntat que "les forces de defensa aèria estan treballant en objectius", en referència a un suposat atac de drones a la regió de Kíev.

"El principal ara és mantenir la calma i romandre als refugis fins que soni l'alarma", ha afegit en criticar que "el perill persisteix a la regió".

Per part seva, l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko, ha confirmat que s'havia produït una explosió a la capital, que ha ferit un jove de 19 anys que ha hagut de ser hospitalitzat.

Posteriorment, Klitschko ha explicat que "com a resultat del bombardeig nocturn de la capital, les instal·lacions d'infraestructura energètica han resultat danyades". "Hi ha talls d'energia d'emergència a la ciutat. En conseqüència, hi ha instal·lacions de subministrament de calefacció desenergitzades", ha precisat, mentre que ha informat que l'abastament d'aigua funciona "amb normalitat".