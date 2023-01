Foto: DPA



El Govern dels Estats Units ha anunciat un nou paquet d'ajuda militar per a Ucraïna valorat en 2.500 milions de dòlars (2.300 milions d'euros). Tot i això, no inclou tancs M1 Abrams, tal com havia sol·licitat l'Executiu ucraïnès.

L'exèrcit d'Ucraïna rebrà 90 vehicles blindats de transport de tropes Stryker, 59 vehicles de combat Bradley i una sèrie d'altres equips, segons ha informat Bloomberg. El paquet inclou milions de cartutxos de munició, desenes de milers de cartutxos d'artilleria o equips de visió nocturna, segons ha detallat el Pentàgon, que ha enviat 30 cops armes a Ucraïna des que va començar la guerra.

També destaquen 125 milions de dòlars (115 milions d'euros) en fons per recolzar la infraestructura energètica del país i la promesa del president ucraïnès, Volodimir Zelenski, de reprendre la península de Crimea.

Els Estats Units han decidit no enviar tancs a Ucraïna ara com ara argumentant que "no té sentit", ja que els Abrams nord-americans tenen uns alts costos de manteniment i de combustible, segons apunten mitjans nord-americans.