Foto: Europa Press



El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki , ha confirmat aquest dilluns 23 de gener que el seu govern sol·licitarà formalment a Alemanya permís per enviar a Ucraïna tancs Leopard , un dia després que la ministra d'Exteriors alemanya, Annalena Baerbock, obrís la porta a aquesta entrega.

Els tancs que Varsòvia ofereix a Kíev són de fabricació alemanya, per la qual cosa teòricament cal que Berlín aprovi l'enviament. Davant el recel d'Alemanya a aquesta exportació a un tercer país, el Govern polonès va arribar a amenaçar d'emprendre accions pel seu compte.

"No ens han fet la pregunta fins ara, però si ens la fan, no ens oposarem", va declarar Baerbock diumenge, en una entrevista amb la televisió francesa LCI en ser interrogada per què passaria si Polònia lliurés carros de combat Leopard a Ucraïna. Morawiecki ha recollit el guant aquest dilluns per confirmar que presentarà una petició formal, si bé quedaria per aclarir la data de la sol·licitud i quan s'acabaria de concretar el lliurament final dels tancs a les forces armades ucraïneses.

SUPORT DE LETÒNIA



Per la seva banda, el president de Letònia, Egils Levits, ha demanat al canceller alemany, Olaf Scholz, que acceleri els processos per enviar com més aviat millor aquest tipus de vehicles a Ucraïna. "Cal fer tot el necessari", ha emfatitzat durant una entrevista a la ràdio pública alemanya.