Foto: Policia de Donetsk

Almenys 3 persones han mort i 20 més han resultat ferides després que un coet rus colpegés un edifici residencial a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, a l'est del país.

La policia de Donetsk ha explicat que 8 edificis d'apartaments han patit danys i un ha quedat completament destruït, detallant que hi ha diversos equips d'emergències i rescat al lloc dels fets.

"L'atac enemic va tenir lloc a les 21.45 hores (hora local). L'operació de recerca i rescat està actualment en marxa. La policia documenta les conseqüències del crim de guerra de Rússia", detallen al comunicat.

"UNA REALITAT QUOTIDIANA"

Després d'aquesta nova ofensiva, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha traslladat els seus condols a les famílies de les víctimes, afegint que les autoritats del país "trobaran i castigaran tots els perpetradors (dels crims perquè) no mereixen misericòrdia".

"Això no és una repetició de la història, aquesta és la realitat quotidiana del nostre país. Un país limítrof amb el mal absolut. I un país que ha de superar-ho per reduir a zero la probabilitat que aquestes tragèdies tornin a passar", ha indicat Zelenski.