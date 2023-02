Zelenski i von der Leyen. Foto: Europa Press



La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar el 2 de febrer passat des de Kíiv noves sancions de la Unió Europea contra Rússia quan s'acosta el primer aniversari de la invasió d'Ucraïna, el proper dia 24. Von der Leyen va estar acompanyada del president ucraïnès, Volodimir Zelenski.

"Estem fent que Putin pagui per la seva guerra atroç", va dir des de Kíiv, on s'ha desplaçat una quinzena de comissaris per discutir cara a cara els avenços d'Ucraïna a l'adhesió. Von der Leyen ha promès així que Europa augmentarà la pressió sobre Moscou i que la desena tanda de restriccions estarà a punt per a la data que marca els 12 mesos de l'atac.

"Presentarem amb els nostres socis del G7 un límit al preu dels productes derivats del petroli rus. Pel 24 de febrer, exactament un any des que va començar la invasió, el nostre objectiu és tenir el desè paquet de sancions en vigor", va afegir la cap. de l'Executiu europeu.

En aquest sentit, ha indicat que la UE ja va avisar abans de començar la guerra de les repercussions econòmiques que tindria la invasió i avui Rússia "està pagant un alt preu" i veient com la seva economia retrocedeix una generació.

De la mateixa manera, Von der Leyen va incidir que estan analitzant la manera d'usar els béns confiscats a Rússia per fer-los servir en la reconstrucció del país i ha anunciat un nou centre internacional per recopilar proves del crim d'agressió rus, amb la vista posada a jutjar els responsables i garantir-ne la rendició de compte.