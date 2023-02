Borrell, en una intervenció. Foto: Europa Press



L' Alt Representant per a Política Exterior, Josep Borrell , ha demanat aquest dimecres 15 de febrer als països europeus que subministrin a Ucraïna carros de combat , després d'avisar que la guerra entra en una fase decisiva i la contesa es pot resoldre “aquesta primavera i estiu ".

En una intervenció davant del Parlament Europeu a Estasburg, el cap de la diplomàcia europea ha insistit que l'ajuda militar europea no només ha de continuar sinó “incrementar-se”. "Faig crida a tots els països europeus que tenen carros de combat moderns i eficaços que acumulen pols a les casernes que els donin a Ucraïna", ha assenyalat davant dels eurodiputats, insistint que la fase entra en una fase decisiva.

Per a Borrell, la situació militar al terreny és "preocupant" per a Ucraïna, ja que Rússia compta ara amb 360.000 soldats en territori ucraïnès, més que en anteriors fases de la guerra. L'Exèrcit ucraïnès ara es troba en situacions de desavantatge en nombre de tropes, ha avisat, per subratllar que l'enviament d'armes i municions per part d'Europa resulta encara més important.

Alhora que ha aprofundit la importància de fer arribar tancs i municions a Ucraïna, el cap de la diplomàcia comunitària ha assenyalat que redoblarà els esforços diplomàtics per avançar en una resolució pacífica del conflicte. "Per guanyar la pau, primer cal guanyar la guerra, i es pot ajudar militarment Ucraïna i fer esforços diplomàtics necessari perquè la pau arribi com més aviat millor. No són coses contradictòries", ha defensat.