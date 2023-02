Els dos dirigents se saluden durant la trobada. Foto: Volodimir Zelenski



El president dels Estats Units , Joe Biden , ha arribat aquest dilluns 20 de febrer a Kíiv, en una visita sorpresa sobre la qual s'havia estat especulant després de confirmar que aniria fins a Polònia en vigílies del primer aniversari de la invasió russa d'Ucraïna . "Mentre el món es prepara per commemorar el primer aniversari de la brutal invasió russa d'Ucraïna, estic avui a Kíiv per reunir-me amb el president Zelenski " per "reafirmar el nostre compromís infrangible amb la democràcia, la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna", ha apuntat el màxim mandatari nord-americà.

Abans del comunicat de la Casa Blanca, diversos mitjans s'han fet ressò de la presència de Biden a Kíiv, on hauria arribat cap a les 8.00 hores, hora local. Posteriorment se l'ha vist amb el seu parell ucraïnès, Volodimir Zelenski, als voltants del Monestir de la Cúpula Daurada de Sant Miquel.

El viatge de Biden ha generat un estricte dispositiu de seguretat a la capital d'Ucraïna . De fet, lavisita, tal com ja va suggerir la setmana passada Zelenski, és una mostra clara del compromís en aquesta guerra dels Estats Units, que és fins ara el suport financer i militar més gran de què disposa Ucraïna per enfrontar-se a Rússia.

"Aquest és un moment de suport important per a Ucraïna", ha emfatitzat Zelenski després de l'arribada de Biden. "Hem tingut una conversa que realment ens acosta a guanyar aquesta guerra junts. Podem i hem de fer aquest 2023 l'any de la victòria", ha dit Zelenski.

NOU PAQUET D'AJUDA MILITAR

Biden ha anunciat 500 milions de dòlars més d'ajuda addicional, un nou paquet en què estan incloses armes de llarg abast i fins i tot un altre tipus d'armament que "no s'ha subministrat abans". Alhora, ha anunciat a partir d'aquesta setmana noves sancions contra les elits i les empreses que ajuden a la "maquinària de guerra de Rússia".

De la mateixa manera, el president nord-americà ha celebrat el fet que el president rus, Vladímir Putin, cregués en iniciar la invasió que Ucraïna seria "feble" i que no comptaria amb el suport d'un occident dividit. "Va pensar que ens podria sobrepassar a nosaltres, però estava totalment equivocat", ha rematat.