Zelenski, en una compareixença pública. Foto: Europa Press



El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski , ha demanat novament avions de combat "moderns" per tal de "protegir tot el territori" ucraïnès, en referència als últims atacs de tropes russes durant el passat dilluns 27 de febrer i que s'han saldat amb la vida de com a mínim 2 persones.

Zelenski ha explicat que 3 empleats dels serveis d'emergències del país han resultat ferits i dos han mort, després que un dron ataques la ciutat de Jmelnitski quan els treballadors estaven extingint el foc d'un atac anterior que es va produir durant la nit.

"És per això que necessitem el component d'aviació de la defensa aèria, avions de combat moderns, per protegir tot el territori del nostre país del terror rus. La defensa aèria està completa només quan està recolzada per l'aviació moderna", ha explicat Zelenski en el discurs vespertí que pronuncia cada dia des que va començar la guerra, el 24 de febrer del 2022.

Així, el mandatari ucraïnès ha indicat que els membres de les Forces Aèries d'Ucraïna "ja estan fent una gran feina, però podrem protegir completament el cel quan s'aixequi el tabú de l'aviació en les relacions amb els nostres socis".

Les autoritats ucraïneses van informar dilluns 27 que havia ascendit a dos el balanç de morts a causa dels últims atacs executats per l'Exèrcit rus contra la ciutat de Jmelnitski, a l'oest d'Ucraïna, en una nit en què els militars russos havien utilitzat 14 drones kamikaze de fabricació suposadament iraniana.