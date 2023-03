El nord-americà Blinken, en una imatge del fitxer. Foto: Contacte Photo



El secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, i el ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov , han mantingut contra pronòstic una breu trobada als marges de la cimera del G20 a l'Índia, una fita inèdita des que les forces russes van envair Ucraïna fa poc més dun any.

Un portaveu del Departament d'Estat nord-americà ha confirmat aquest primer cara a cara, segons la cadena CNN . Els dos ministres han parlat durant uns deu minuts en què Blinken ha reiterat el suport de Washington a Kíev.

De la mateixa manera, Blinken ha instat Rússia a aixecar la suspensió el Nou Tractat de Reducció d'Armes Estratègiques (START) ia alliberar l'exmarí Paul Wheelan. Segons el portaveu, va ser el mateix Blinken qui es va acostar a Lavrov, ja que el matx no estava previst.



Des del Kremlin també han confirmat que la iniciativa del contacte va partir de Blinken, tot i que ha deixat clar que "no hi ha hagut negociacions" entre els dos ministres, informa l'agència Interfax . La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova havia descartat hores abans la possibilitat d'una conversa, al·legant que els Estats Units "advoquen per l'escalada de conflictes a tot el món".