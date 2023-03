Un soldat ucraïnès. Foto: Europa Press



El canceller alemany, Olaf Scholz , ha anunciat aquest dijous 16 de març un nou paquet d'ajuda armamentística a Ucraïna en plena invasió de Rússia i ha demanat "confiança" a la població alemanya davant dels canvis que s'han produït arran de la guerra i la crisi climàtica.

Durant un discurs davant el Parlament, Scholz ha assenyalat que la nova assistència serà lliurada en col·laboració amb altres Estats de la Unió Europea i ha recalcat que això permetrà garantir que Ucraïna rep armes i equipament per fer front a les tropes russes i “defensar-se”.

Així s'ha expressat davant el Bundestag de cara a la cimera de la UE prevista per a la setmana que ve. "És especialment important proporcionar ràpid a Ucraïna la munició necessària", ha dit Scholz.

"Al Consell Europeu decidirem altres mesures juntament amb els nostres socis de la UE per aconseguir un subministrament encara millor i continu", ha afegit.

Està previst que els caps d'Estat i de Govern dels països membres de la UE abordin la setmana que ve a Brussel·les assumptes com la competitivitat i l'energia, però també la invasió d'Ucraïna.

"Ara no es tracta de lamentar-se amb nostàlgia del temps passat en què tantes coses eren suposadament millors", ha afirmat abans de manifestar que "el que importa ara és que ens posem en marxa junts i treballem perquè sigui possible una nova era positiva", tant per a Alemanya com per a Europa.

Scholz ha defensat en aquest sentit que Alemanya ha aconseguit independitzar-se del gas, el petroli i el carbó rus en només vuit mesos. "Ningú va haver de passar fred. No hi va haver col·lapse econòmic ni tancament impost de plantes industrials", ha recalcat. Això demostra que "quan arriba el moment, podem canviar, accelerar i transformar", ha assegurat, alhora que ha instat a "confiar" en aquesta experiència.