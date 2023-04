Putin saluda militars en arribar. Foto: Europa Press

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha visitat aquest dimarts 18 d'abril per sorpresa les regions de Xerson i Lugansk, a l'est d'Ucraïna i actualment ocupades per Rússia, per parlar amb els seus líders militars i conèixer l'estat de l'ofensiva.

El Kremlin ha assenyalat en un comunicat publicat a la seva pàgina web que Putin ha visitat la seu del grup de tropes Dnipró a Jerson i la seu de la Guàrdia Nacional Vostok a la República Popular de Lugansk.

Així, ha especificat que durant la reunió a la seu del grup Dnipró el mandatari ha escoltat un informe de la situació per part del comandant de la Força Aèria, Mikhaïl Teplinski; el comandant del grup de tropes Dnipró, el coronel general Oleg Makarevich; i altres líders militars”. Durant la mateixa “s'ha discutit la situació a Jerson i Zaporiyia”, ha especificat el Kremlin.

Putin s'ha dirigit als comandants per assegurar que no volia "distreure'ls de les seves obligacions directes", si bé ha incidit que "és important que senti la vostra opinió sobre com s'està desenvolupant la situació, escoltar-vos i intercanviar informació", segons ha informat l'agència russa de notícies TASS .

Posteriorment, s'ha traslladat a Lugansk per mantenir contactes amb els militars de la Guàrdia Nacional Vostok, visitant la seva caserna, on ha rebut informació del coronel general Alexander Lapin i altres alts càrrecs. Putin ha felicitat a més els soldats per la recent Pasqua Ortodoxa, segons el Kremlin.

Després, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha assegurat que aquests desplaçaments "no van ser preparats per endavant". "Els viatges de Putin a la regió de Jerson i la República Popular de Lugansk, així com les seus de Dnipró i Vostok, no van ser preparats per endavant", ha dit, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.

És la primera visita de Putin a Jerson o Lugansk, després que al març visités (també per sorpresa) la ciutat de Mariúpol i la península de Crimea. Donetsk i Lugansk són l'epicentre d'un conflicte des del 2014, que es va estendre a nivell nacional després de l'ordre de Putin de llançar una ofensiva militar contra Ucraïna.

Putin va anunciar al setembre l'annexió de Donetsk, Lugansk, Jerson i Zaporiyia, totes ocupades parcialment en el marc de la invasió, una decisió recolzada a principis d'octubre pel Parlament rus. L'anunci va arribar després d'una sèrie de referèndums criticats per la comunitat internacional per la falta de garanties.