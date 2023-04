Un avió rus. Foto: Europa Press

Al menys una persona ha mort i 23 més han resultat ferides en un bombardeig a Mikolaev, al sud d'Ucraïna, segons ha confirmat el Comando Operatiu Sud ucraïnès.

El governador de la regió, Vitali Kim, ha informat que aquest dijous 27 d'abril sobre la 1 del matí s'han activat les alarmes aèries, i segons les primeres informacions que ha compartit el governador, en rebre l'impacte de quatre míssils S-300.

El Comando Operativo Sur ha compartit un missatge en què ha confirmat el llançament de "quatre míssils dirigits usant característiques d'ubicació i canvis de trajectòria per fer més difícil la seva detecció".

A través del seu compte de Telegram, Kim ha informat que un dels míssils hauria impactat en un edifici residencial de diverses plantes, mentre que un altre hauria impactat en una casa.

Més tard, el Comando ha confirmat que també han estat afectades una altra casa privada, que va quedar completament destruïda, i un edifici històric que ha patit danys significatius, incloent-hi un incendi que ha pogut ser sufocat.

A la 01.39 de la matinada (hora local) es van tornar a activar les defenses antiaèries de la ciutat, i les autoritats continuen treballant a les zones afectades, sense que de moment es coneguin més detalls sobre els fets.

ZELENSKI CONDEMNA L'ATAC

Per part seva, el president del país, Volodimir Zelenski , ha condemnat l'atac a través d'un comunicat a Telegram, on ha publicat un vídeo d'un dels edificis danyats pels bombardejos i ha promès que "els terroristes no se sortiran amb la seva".

"El país invasor no deixa de demostrar que el principal objectiu d'aquesta guerra és el terrorisme i la destrucció dels ucraïnesos i de tot allò ucraïnès", ha escrit el mandatari. "Trobarem tots els culpables. Caldrà rendir comptes per tot", ha sentenciat el màxim mandatari.