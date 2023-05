El president rus. Foto: Europa Press

El Kremlin ha acusat, aquest dimecres 3 de maig, Ucraïna d'un intent d'assassinat contra el president Vladimir Putin usant 2 drones, alhora que ha recalcat que els dos aparells tenien com a objectiu la seu de la Presidència russa, sense que Kíev s'hagi pronunciat sobre això.

"El règim de Kíev ha realitzat aquesta nit un intent d'atacar la residència del president rus al Kremlin", ha dit, abans de ressenyar que Putin segueix treballant amb normalitat. "El president de Rússia no ha resultat ferit com a resultat d'aquest acte terrorista", ha recalcat.

"Com a resultat de les adequades accions de l'Exèrcit i els serveis especials a través de l'ús de sistemes de radars, els aparells han estat posats fora de servei", ha manifestat, alhora que ha afegit que "no hi ha víctimes ni danys materials com a resultat de la caiguda de fragments als patis del Kremlin”, tal com ha recollit l'agència russa de notícies TASS.