El propietari del Grup Wagner , l'oligarca rus Yevgeni Prigozhin, ha anunciat aquest divendres 5 de maig que a causa de la manca de munició, lliurarà durant la jornada del 10 de maig a l' Exèrcit de Rússia les seves posicions a la localitat ucraïnesa de Bajmut i es traslladarà a rereguarda per "llepar-se les ferides".

Prighozin ha recalcat que "tot i la falta de munició al front, ha decidit "mantenir les posicions i continuar l'ofensiva a Bajmut fins al 10 de maig", un dia després de la celebració a Rússia del Dia de la Victòria. "El 10 de maig haurem de lliurar les nostres posicions a Bajmut a unitats del Ministeri de Defensa i retirar-nos a la rereguarda per llepar-nos les ferides", ha dit, abans d'explicar que l'objectiu és evitar "morts sense sentit".

Alhora, ha ressenyat en el seu comunicat que les forces que encapçala han aconseguit importants avenços a la regió del Donbàs i ha apuntat a "fracassos" del Ministeri de Defensa en diverses de les seves ofensives. En aquest sentit, ha dit que les operacions dels mercenaris a Bajmut han permès "distraure un enorme nombre d'enemics i donar a l'Exèrcit rus l'oportunitat de prendre posicions avantatjoses a la defensa i seguir amb l'ofensiva".

Prighozin ha lamentat que, per això, les divisions del Grup Wagner, "s'han guanyat l'odi dels envejosos buròcrates de trinxeres" i ha lamentat "una artificial fam de municions". "Havíem de prendre Bajhmur, però des de l'1 de maig els buròcrates ens han deixat gairebé sense municions d'artilleria", ha recalcat, alhora que ha denunciat que "les pèrdues creixen de manera exponencial cada dia".

"Bestreta que hi haurà crítiques, però després d'un temps hi haurà homes intel·ligents que entenguin que això va ser necessari per aconseguir Bajmut i altres llocs. El que tingui paraules crítiques, que vingui a Bajmut a prendre les armes en lloc dels nostres camarades morts. En no donar-nos munició no ens priven de la victòria, priven el poble rus de la victòria. Ens lleparem les ferides i tornarem quan la pàtria estigui en perill", ha conclòs.

Minuts abans, el mateix Prighozin havia aparegut en un vídeo denunciant l'escassetat de munició i insultant el ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, i el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, Valeri Gerasimov, per la situació al front a Ucraïna. Al vídeo apareix al costat dels cadàvers de diversos mercenaris implicats en l'ofensiva militar russa en territori ucraïnès.

"Aquests són els membres del Grup Wagner que han mort avui. La sang encara està fresca. Escolteu-me, cabrons. Eren pares i fills d'algú. Aquestes escombraries que no ens dóna municions esmorzaran a l'infern", afirma el cap de Wagner, segons una transcripció facilitada pel portal Meduza .

"Tenim una escassetat del 70% en munició. Shoigu, Gerasimov, ¿on és la fotuda munició? Mireu-los, cabrons", afirma Prighozin al vídeo, titulat 'Pèrdues del Grup Wagner del 4 de maig del 2023'.

En aquesta línia, ha acusat Shoigu i Gerasimov, que ha titllat de "criatures", d'"estar en clubs cars" mentre els seus fills "gaudeixen la vida, fent vídeos per a YouTube". "Creuen que són els amos de la vida i que tenen dret a desfer-se d'aquestes vides (dels membres del Grup Wagner)", ha denunciat.

"Pensen que si tenen refugis és perquè hi tenen dret. Són càlculs elementals. Si se'ns donés la munició normal, hi hauria cinc vegades menys baixes. Es van presentar com a voluntaris i estan morint aquí perquè vostès s'engreixin als seus despatxos de caoba", ha reblat.

La possible retirada dels mercenaris del Grup Wagner de la zona podria provocar un col·lapse del front rus a Bajmut, cosa que tindrà un important impacte en tota la línia de combats a la regió, en un moment en què Ucraïna ha assegurat que està ultimant una contraofensiva.

La ciutat, situada a la província de Donetsk, fa mesos que està en disputa i, segons experts militars, la defensa ucraïnesa ha anat perdent terreny fins a atrinxerar-se en una petita porció a l'oest de la ciutat, després que les tropes russes i els mercenaris del Grup Wagner prendran la seva pràctica totalitat.