Militars ucraïnesos. Foto: Europa Press

Ucraïna ha declarat aquest dilluns 8 de maig l' alerta aèria a tot el seu territori , després que Rússia hagi desplegat avions de combat Mig-31K (armats amb míssils Kinzhal, amb capacitat nuclear), i ha alertat que no disposen de suficients sistemes Patriot per repel·lir aquest tipus de projectils.

"Hi ha una alerta aèria a tot Ucraïna a causa de la sortida dels MiG-31K, que són els que porten el Kinzhal. Cal recordar que no tenim prou sistemes Patriot que puguin protegir el cel ucraïnès d'aquest tipus d'armament", ha alertat portaveu del Comandament de la Força Aèria, Yuri Ignat.

El Kinzhal "és un míssil aerobalístic que pot volar molt ràpid i amb molta precisió", de manera que "hi ha una amenaça per a tot l'Estat. Per això s'ha decretat l'alarma", ha explicat Ignat, recull l'agència Ukrinform .

Per això, Ignat ha demanat a la ciutadania que no ignori aquest tipus d'alarmes, "fins i tot quan es té confiança en la feina dels sistemes de defensa aèria".

En els darrers dies, s'ha conegut que les forces ucraïneses, per primera vegada des de l'esclat de la invasió, han estat capaces d'enderrocar un d'aquests míssils gràcies al sistema Patriot.

En concret, va passar la nit del 4 de maig a la regió de Kíev. A més del Kinzhal, també van ser enderrocats diversos drones, segons ha confirmat el comandant de les Forces Aèries d'Ucraïna, el tinent general Mykola Oleschuk.