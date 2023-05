El president ucraïnès. Foto: Zuma Press

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, hauria plantejat en privat la possibilitat d'atacar i conquerir territori rus o dinamitar l'oleoducte que supleix amb petroli rus Hongria, segons documents dels serveis secrets nord-americans que recullen comunicacions internes del mandatari ucraïnès amb els seus caps militars, citats pel diari The Washington Post.

Fins ara Zelenski s'ha guanyat el suport dels seus aliats occidentals amb promeses que mai no utilitzaria les armes que li donen per atacar territori rus, però segons aquestes fonts estaria especulant amb accions ofensives i amb l'ús de míssils de llarg abast per atacar objectius dins de territori rus.

Les comunicacions digitals de Zelenski han estat interceptades pels Estats Units, que han traslladat aquesta informació a la seva cúpula militar. Alts càrrecs del Pentàgon no han qüestionat aquestes dades, segons el diari.

En aquestes comunicacions de vegades és Zelenski el que posa límit a les propostes dels seus assessors, però en altres és el mateix mandatari el que planteja accions ofensives arriscades, com en un text de finals de gener en què planteja "atacar a Rússia" i "ocupar ciutats frontereres russes" per "donar a Kíiv alguna cosa amb què negociar amb Moscou".

Posteriorment, a mitjan febrer, Zelenski va plantejar a la viceprimera ministra, Yuliya Svridenko, "volar" l' oleoducte Druzhba, un conducte de l'època soviètica pel qual Hongria rep petroli rus. "Ucraïna hauria de volar l'oleoducte i destruir la indústria de l'hongarès Viktor Orbán, que depèn del petroli rus", va dir.

El Post va preguntar a Zelenski a Kíiv sobre aquestes informacions, i va qualificar de "fantasies" les especulacions sobre l'ocupació de territori rus per Ucraïna. Tot i això, ha defensat l'ús de tàctiques "no convencionals" per defensar el seu país. "Ucraïna té tot el dret a protegir-se i ho estem fent (...). Quan ha mort tanta gent en fosses comunes i s'ha torturat el nostre poble crec que tenim dret a fer servir qualsevol truc", ha argumentat.

Aquestes comunicacions "revelen un líder amb instints agressius que contrasta amb la seva imatge pública d'estadista calmat i estoic que suporta el brutal atac de Rússia", segons el Post.

Els documents han estat publicats a Discord i el seu origen seria Jack Teixeira, un membre de la Guàrdia Nacional de Massachusetts que ja està sent investigat. Inclouen informació sobre la tecnologia de satèl·lits emprada per Washington per a l'espionatge i dades sobre aliats com el Regne Unit, el Canadà, Corea del Sud o Israel i també sobre rivals com l'Iran o Corea del Nord.