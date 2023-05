Catalunyapress liderg7hiroshima

Els líders del G7 han anunciat aquest divendres 19 de maig els preparatius de noves sancions destinades a "asfixiar la maquinària de guerra russa" i tancar els buits legals que han permès a persones i entitats russes evadir les sancions internacionals, entre d'altres aspectes.

"Ampliarem les nostres accions per garantir que les exportacions d'articles essencials per a Rússia i la seva guerra d'agressió, inclosos els que empra al camp de batalla, quedin restringits a tot el món", es pot llegir al comunicat d'obertura del G7 a l'inici de la cimera d'Hiroshima (Japó).

El G7 prestarà una atenció especial en aquest sentit als sectors directament associats amb la indústria de l'armament (producció, construcció, transport i serveis comercials).

Els líders mundials també centraran les mires en aquelles entitats que transporten material al capdavant d'Ucraïna, caracteritzades moltes per eludir les sancions actuals. A més, els líders del G7 reiteren la crida a tercers "perquè deixin de brindar suport material a l'agressió de Rússia immediatament o enfrontin costos severs".

L'eliminació d'aquests buits legals s'estén al sistema financer general. "Estem prenent mesures per reduir encara més les vies perquè Rússia eludeixi les nostres sancions financeres, fins i tot evitant que s'utilitzin sucursals de bancs russos a tercers països per evitar sancions", segons el comunicat, publicat al web de la Casa Blanca.

"Continuarem prenent les mesures necessàries contra el sector financer de Rússia mentre ens coordinem per preservar els canals financers per a transaccions essencials", afegeixen els líders mundials, "i seguirem reduint els ingressos de Rússia per finançar la seva agressió il·legal prenent les mesures apropiades per limitar els seus ingressos energètics i les seues futures capacitats extractives".