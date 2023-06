Un hospital aconseguit per un atac rus. Foto: Ad. Militar de Kíiv

Almenys 3 persones han mort, entre elles 2 nens, a la capital d'Ucraïna durant un nou atac aquest dijous 1 de juny a la matinada que ha deixat també almenys 10 ferits.

Segons l'Administració Militar de la ciutat, s'ha tractat d'un atac amb "sistemes de míssils terrestres tàctics operacionals", i no amb avions de combat o amb drones com és comú en els atacs nocturns a la capital.

Tot i que aquests míssils han estat destruïts pels sistemes de defensa ucraïnesos, ha assegurat l'Administració, la runa ha caigut sobre un centre d'atenció mèdica i un edifici residencial de diverses plantes, on hi havia els morts (entre ells dos nens de 5 o 6 i 12 o 13 anys) al districte de Desná, als afores de Kíiv.

També han quedat afectats diversos edificis al barri de Dnipró, més cèntric, on la runa va fer malbé un altre edifici residencial i cotxes que estaven aparcats i que han cremat. Les autoritats han informat que també hi ha ferits, tot i que s'està analitzant la situació i encara no hi ha xifres.

Segons l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko , hi ha un almenys 14 ferits, nou hospitalitzats i cinc que van rebre ajuda mèdica al lloc de l'incident. També ha assegurat que els serveis d'emergències ja han extingit el foc provocat per la caiguda de runes sobre diversos vehicles.