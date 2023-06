L'alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko. Foto: Europa Press

Les Forces Armades russes han llançat aquest divendres 16 de juny una nova onada d'atacs sobre la capital ucraïnesa, Kíiv, coincidint amb la visita a la ciutat d'una delegació de líders africans que aspiren a intervindre entre els dos bàndols i que té previst viatjar també a Rússia.

L'alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko, ha confirmat al compte de Telegram una explosió al barri de Podilski. "S'han sentit fortes explosions", ha explicat, alhora que ha subratllat que cap objectiu militar o civil ha estat danyat "Gràcies als nostres defensors de les forces aèries!", ha celebrat.

Les forces armades també han avisat la població perquè baixin als refugis, després d'advertir del tret de míssils balístics des del mar Negre, dins d'una bateria d'atacs que també ha afectat altres regions. En total, l'exèrcit ha confirmat l'enderrocament de 12 míssils, així com de 2 drones.

El bombardeig coincideix amb la visita a la capital d'Ucraïna d'una delegació de líders africans encapçalada pel president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa , i que aspira a intervenir entre Kíiv i Moscou. El grup té previst també viatjar després a Rússia , per veure's amb el president Vladimir Putin .

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dimitro Kuleba, ha vinculat l'últim atac amb la visita estrangera: "Putin busca confiança llançant l'atac més gran amb míssils en setmanes". "Els míssils russos són un missatge per a l'Àfrica: Rússia vol més guerra, no pas la pau", ha denunciat a Twitter.

En aquesta línia, el cap de l'oficina presidencial d'Ucraïna, Andri Yermak, ha recordat que aquest “un altre atac terrorista” llançat per Moscou s'ha produït “just quan els líders dels països africans arribaven a la capital”.

"Putin vol demostrar que està disposat a menysprear la seguretat dels líders estrangers, en realitat no li importa perquè se sent totalment impune", ha dit Yermak, tot recordant que també van sobrevolar míssils durant les visites a Ucraïna del president dels Estats Units, Joe Biden , i del secretari general de Nacions Unides, António Guterres.

"El món necessita entendre que cal consolidar ara una postura dura contra Rússia. És necessari mostrar-se forts davant de l'Estat que soscava la seguretat global i actua amb mètodes terroristes (...) Només una diplomàcia i una posició fortes poden posar fi al terrorisme rus", ha recalcat.