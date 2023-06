Aquesta situació ha generat tensió i preocupació mentre les autoritats busquen restablir l'ordre i garantir la seguretat a la regió. |@EP

En un sorprenent gir dels esdeveniments, el líder del grup de mercenaris conegut com a Wagner ha desafiat les autoritats russes en afirmar que ha pres el control de tots els llocs militars a la ciutat de Rostov-on-Don. Yevgeny Prigozhin, cap del grup, exigeix la presència del ministre de Defensa, Sergei Shoigu, i el general principal de Rússia, Valery Gerasimov, acusant-los de la mort de les seves forces.

En vídeos publicats a les xarxes socials, Prigozhin es mostra assegut entre dos generals russos d'alt rang a la seu del Districte Militar del Sud a Rostov. Afirma que, tret que els líders militars acudeixin a la ciutat, bloquejaran Rostov i marxaran cap a Moscou. A més, assegura que els avions involucrats en l'ofensiva a Ucraïna s'enlairen normalment des de l'aeròdrom controlat per Wagner i demana als ciutadans russos que no creguin el que veuen a la televisió estatal.

S'han difós imatges i vídeos a les xarxes socials que mostren homes armats als carrers de Rostov, envoltant la seu de la policia regional. També s'han vist tancs fora de la seu del Districte Militar del Sud, un lloc estratègic per a la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Tot i que no s'han pogut verificar totes les imatges, generen preocupació i tensió.

Davant d'aquesta situació, les autoritats han intensificat les mesures de seguretat a Moscou. L'alcalde Sergei Sobyanin ha anunciat mesures antiterroristes, incloent-hi controls addicionals a les carreteres, per enfortir la seguretat a la capital russa. S'han reportat imatges no confirmades de vehicles militars als carrers i el tancament de l'autopista M4 a la frontera amb la regió de Voronezh a causa del desplaçament d'un comboi militar.

El governador de la regió de Rostov ha instat els residents a romandre a casa seva i evitar el centre de la ciutat en la mesura del possible. S'estan prenent totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels residents, segons Vasily Golubev.

El Servei de Seguretat FSB ha obert un cas penal per amotinament armat contra Prigozhin i ha declarat que les seves accions constitueixen crides per iniciar un conflicte civil armat a Rússia.

Mentrestant, el president Vladimir Putin ha estat informat de la situació però no ha fet cap declaració pública sobre això. El portaveu, Dmitry Peskov, ha afirmat que s'estan prenent totes les mesures necessàries.

Aquest enfrontament entre el grup de mercenaris Wagner i les autoritats russes marca una escalada sense precedents a la lluita interna dins de l'elit russa. Tot i que no és clar si les amenaces de Prigozhin estan dirigides al Kremlin, l'episodi ha generat tensions i malmetrà la posició de Putin dins l'elit russa.

Experts en el tema consideren que és poc probable que l'intent d'enderrocar el lideratge del Ministeri de Defensa tingui èxit, ja "sota control l'Estat Major de les forces russes a Rostov" i amenacés d'avançar cap a Moscou, el president Putin s'ha pronunciat sobre els esdeveniments, qualificant-los com una traïció.

En un comunicat oficial, Putin va condemnar l'acció de Prigozhin i va afirmar que es tracta d'una "violació inacceptable de la lleialtat i el deure" cap al país. El president rus va subratllar que l'intent d'enderrocar el lideratge del Ministeri de Defensa no tindria èxit i que es prendrien totes les mesures necessàries per restaurar l'ordre.

En resposta a les afirmacions de Prigozhin sobre les suposades pèrdues i maltractaments soferts pels combatents de Wagner, Putin va afirmar que les acusacions eren infundades i es basaven en informació falsa. A més, ha destacat que Rússia estava duent a terme una operació legítima a Ucraïna per protegir els interessos del seu país i els seus ciutadans.

Mentrestant, a Moscou, l'alcalde Sobyanin va anunciar mesures antiterroristes per reforçar la seguretat a la capital russa. Es van implementar controls addicionals a les carreteres i es va advertir sobre la possible limitació d'esdeveniments multitudinaris. El temor de possibles atacs o disturbis es va estendre per la ciutat, i es van difondre imatges no confirmades de vehicles militars als carrers.

A la regió de Rostov, el governador Golubev va instar els residents a mantenir la calma i quedar-se a casa en la mesura del possible. Les forces de l'ordre es van desplegar per garantir la seguretat de la població i evitar qualsevol incident violent.

Mentrestant, els experts en seguretat i anàlisi política van avaluar la situació a Rússia. Tatyana Stanovaya, fundadora de la firma d'anàlisi política R Politik, va considerar que el final de Prigozhin i Wagner era imminent. Tot i que no s'entreveia un perill immediat per al poder de Putin, Stanovaya va assenyalar que la manca d'una resposta adequada i oportuna per part del Kremlin podria danyar la posició del president rus i portar l'elit a culpar-lo per permetre que la situació arribés a tal extrem.

L'Institut per a l'Estudi de la Guerra, amb seu als Estats Units, també va assenyalar que l'intent d'enderrocar el lideratge del Ministeri de Defensa era poc probable que tingués èxit. A més, van destacar que el suport dels oficials militars russos a Prigozhin era dubtós i que Putin havia reforçat recentment la seva alineació amb el Ministeri de Defensa.

Enmig de la incertesa i la tensió a Rússia, la situació continua desenvolupant-se. Les autoritats a Moscou i Rostov estan prenent mesures per garantir la seguretat i restablir-ne l'ordre. Mentrestant, la societat russa espera amb ànsies veure com es resol aquest enfrontament intern i quines conseqüències tindrà per al país en conjunt.