La devastació a Leòpolis. Foto: Europa Press

Almenys 4 persones han mort i més de 35 han resultat ferides en un atac de les forces russes contra un edifici residencial a la ciutat ucraïnesa de Leòpolis, a l'oest del país, a prop de la frontera amb Polònia.

El Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna ha indicat al seu compte a Telegram que "s'estan duent a terme operacions de cerca al lloc de l'atac enemic" i ha afegit que "les informacions preliminars apunten quatre morts, set rescatats, 37 ferits i 64 evacuats".

Així, ha detallat que al lloc hi treballen més de 175 membres dels equips de rescat i 31 unitats d'equipament, així com dues unitats canines per intentar localitzar possibles víctimes.

Per part seva, l'alcalde de Leópolis, Andréi Sadovi, ha indicat que "el carrer (...) estarà tancat fins que els treballadors d'emergències retirin la runa i treguin tots els morts", a més al voltant de 60 apartaments i 50 automòbils han resultat danyats.

Després d'aquestes informacions, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha publicat un vídeo de l'atac en què es veuen "les conseqüències de l'atac nocturn dels terroristes russos". "Lamentablement, hi ha morts i ferits (...) Definitivament hi haurà una resposta a l'enemic. Una contundent", ha asseverat.

Hores abans, el governador de la regió militar de Leòpolis, Maksim Kozitski, havia assenyalat que després de l'atac hi va haver un incendi que s'ha extingit ràpidament. "Bombers, metges i serveis d'emergències treballen al lloc. Les persones reben tota l'ajuda necessària", ha indicat.

CONDEMNA DE NACIONS UNIDES

Per part seva, la coordinadora humanitària de les Nacions Unides per a Ucraïna, Denise Brown, ha condemnat l'atac i ha subratllat que "el Dret Humanitari és clar: els civils i la infraestructura civil han de ser protegits", segons un comunicat publicat per la seva oficina.

"A primera hora d'aquest matí a Leòpolis, unes explosions m'han despertat. Un altre atac de les Forces Armades russes ha causat ferits i morts mentre casa seva patia danys greus en un bombardeig quan ells també estaven dormint", ha lamentat.

En aquest sentit, ha recordat que "l´atac d´avui arriba només una setmana després de l´atac mortal a Kramatorsk i els recents bombardejos a Khàrkiv, Sumy i altres regions d´Ucraïna, que han causat pèrdues i destrucció a gent que segueix vivint a través de els horrors de la guerra a gran escala de Rússia contra Ucraïna".

"L'ONU i la comunitat humanitària seguiran recolzant el poble d'Ucraïna. En nom de Nacions Unides i la comunitat humanitària, trasllado els meus sincers condols a les famílies afligides i desitjo una ràpida recuperació als ferits", ha postil·lat.