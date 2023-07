L'ambaixador rus a Washington DC, Anatoli Antonov

Les autoritats russes asseguren que els Estats Units han comès crims de guerra durant el conflicte ucraïnès després d'haver defensat la necessitat d'entregar bombes de dispersió a Kíiv.

L'ambaixador rus a Washington, Anatoli Antonov, ha indicat que el portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha admès " de facto la comissió de crims de guerra" en declarar "obertament que els civils moririen per les armes de dispersió nord-americana".

Segons un comunicat de l'ambaixada, "en la visió pervertida del funcionari de la Casa Blanca, això fa menys mal que les accions de Rússia". "Si hi ha alguna lògica en la decisió de l'Administració (Biden) de transferir municions de dispersió, això es redueix que la situació no empitjorarà", ha manifestat.

Antonov ha sostingut que Washington "està llest per destruir tots els éssers vius lluny de les seves pròpies fronteres amb les mans dels ucraïnesos" per aconseguir "el somni irrealitzable d'una derrota estratègica" davant de Moscou.

"Estem lluitant contra els criminals de Kíiv que abracen els terroristes d'Azov (considerats organització terrorista a Rússia), mentre que els Estats Units ajuda els nazis ucraïnesos a cometre actes inhumans", ha expressat el diplomàtic rus.

Kirby va defensar, diumenge passat 9 de juliol en una entrevista amb ABC , la decisió del Govern nord-americà d'enviar bombes de dispersió malgrat el risc que suposen per als civils. A més, ha indicat que Ucraïna cercarà limitar l'impacte de les bombes fora del camp de batalla.

"Crec que tots podem estar d'acord que més civils han estat i seguiran sent assassinats per les forces russes (ja sigui per municions de dispersió, drones, atacs amb míssils o simplement atacs frontals) que els que probablement resultin ferits per l'ús de aquestes municions disparades contra posicions russes dins del territori ucraïnès.

El portaveu, a més, va explicar que aquest subministrament s'ha donat en aquest moment per compensar la rapidesa amb què les Forces Armades ucraïneses estan utilitzant la resta d'artilleria, ja que s'estan quedant sense inventari i la producció d'artilleria no compleix aquests nivells.

Per això, ha suggerit que aquest tipus de munició està destinat a ser temporal, ja que té l'objectiu d'"ajudar a tancar la bretxa a mesura que augmentem la producció de projectils d'artilleria normals".

L'assessor de Seguretat Nacional, Jake Sullivan, ha confirmat aquest motiu en una roda de premsa, justificant que "el president (Joe Biden) ha pres (aquestes) decisions sobre capacitats concretes basant-se en les circumstàncies del conflicte" actualment.

"Aquest conflicte és dinàmic. Les coses canvien sobre el terreny. I les coses estan canviant en termes de la capacitat (militar) que tenim per proporcionar. A mesura que canvien, també canvien les nostres decisions sobre allò que podem aportar", ha declarat Sullivan .

Els Estats Units van aprovar divendres el lliurament de bombes de dispersió a Ucraïna, una iniciativa molt criticada perquè aquest tipus de munició està prohibida per tractats internacionals pels danys que provoca entre la població civil. Aleshores Biden va defensar la mesura malgrat que va ser una "decisió difícil".