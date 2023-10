La periodista Marina Ovsyannikova. Foto: Europa Press

Un tribunal de Rússia ha condemnat aquest dimecres 4 d'octubre en rebel·lia a 8 anys i mig de presó la periodista Marina Ovsyannikova, que el març del 2022 va interrompre un programa en directe per denunciar la invasió d'Ucraïna, per "difondre notícies falses" sobre les Forces Armades russes.

El tribunal ha indicat que la periodista, que va fugir del país, haurà de complir la pena "en una colònia correccional de règim general", alhora que li ha prohibit durant quatre anys "participar en activitats relacionades amb l'administració de pàgines web de xarxes de informació i telecomunicació".

Així, ha manifestat que la periodista va publicar el juliol del 2022 vídeos i fotografies que contenien "informació falsa" sobre les accions dels militars russes en el marc de la invasió d'Ucraïna, posada en marxa el febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladimir Putin, segons ha informat l' agència TASS .

Les autoritats russes van emetre l'octubre del 2022 una ordre de cerca i captura contra la periodista , que va fugir del país quan es trobava sota arrest domiciliari. Després, va confirmar que havia escapat i va sostenir que era "completament innocent".

Ovsyannikova havia estat multada prèviament diverses vegades pels seus actes, suposadament contraris a l'Exèrcit rus. La periodista, que treballava per al Canal 1, va interrompre el 14 de març del 2022 les emissions amb una pancarta protestant contra la invasió, malgrat la prohibició del Kremlin als periodistes de referir-se com una "guerra" al que les autoritats russes anomenen com a "operació especial".

Per això, ha estat condemnada a una multa de 30.000 rubles (255 euros) per "organitzar un acte públic sense autorització". Així mateix, després d'una investigació sobre això, va ser acomiadada de la cadena, si bé posteriorment es va confirmar que havia començat a treballar per al diari alemany Die Welt.