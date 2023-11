Marianna Budanova, esposa del cap dels serveis de la Intel·ligència militar ucraïnesa, el tinent general Kirilo Budanov, ha estat enverinada amb metalls pesants, segons han revelat fonts del mateix departament de seguretat.



25 de novembre de 2023, Kíev, Ucraïna: KIEV, UCRANIA - 25 DE NOVEMBRE de 2023 - Cap de l'Estat Major General de les Forces Armades d'Ucraïna, Tinent General Serhii Shaptala, Comandant en Cap de les Forces Armades d'Ucraïna, General Valerii i el Cap de la Intel·ligència de Defensa d'Ucraïna, el Tinent General Kyrylo Budanov (d'esquerra a dreta) @ep

"Marianna Budanova va ser enverinada amb metalls pesants. Està en tractament" , ha dit aquesta font, que també ha aclarit que en el cas de Budanov "tot està bé per a ell" i "no se li va trobar res", segons recullen diversos mitjans ucraïnesos .



El cap de l'Estat Major de les Forces Armades d'Ucraïna, el tinent general Sergi Shaptala; el comandant en cap de les forces armades, el general Valeri Zaluzhni; i cap de la Intel·ligència de Defensa d'Ucraïna, el tinent general Kirilo Budanov.



ATEMPTATS CONTRA BUDANOV



"Aquestes substàncies no s'utilitzen en cap cas a la vida quotidiana ni a assumptes militars. La seva presència pot indicar un intent deliberat d'enverinar algú", ha assenyalat una d'aquestes fonts al portal de notícies Babel.



Una altra font ha revelat al portal Ukrainska Pravda que Budanova "probablement va ser enverinada amb (un producte introduït al seu) menjar", si bé "ara està millor" després d'haver superat la primera fase del tractament. Així mateix, ha explicat que empleats de la Direcció Principal d'Intel·ligència (GUR) estan sent tractats per enverinament.



"Com que la dona de Budanov és petita i pesa poc, això s'hi va manifestar més ràpid. Es va confirmar l'enverinament en diversos empleats que com que són simplement enormes, no van notar res i ara també estan sent tractats", ha explicat.



Les autoritats han confirmat que la dona està ingressada a un hospital d'Ucraïna i que el seu cas s'investiga com un intent d'assassinat.



Els darrers temps, Budanov ha estat blanc de més d'una dotzena intents d'assassinat, segons expliquen mitjans ucraïnesos, un dels quals va ser un atac amb míssils sobre la seu de la GUR durant plena invasió russa d'Ucraïna.



El desembre de l'any passat, per exemple, les autoritats ucraïneses van revelar que havien frustrat un intent dels serveis especials russos d'acabar amb la vida de Budanov i el llavors ministre de Defensa, Alexei Reznikov, mentre que a la primavera del 2022 va ser a prop de ser aconseguit per foc rus durant una visita a les tropes al front de Severodonetsk, a la regió de Lugansk.