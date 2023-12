Un treballador de serveis públics neteja les runes d'una escola bressol. Foto: Zuma Press

Ucraïna ha denunciat aquest dilluns 11 de desembre que les Forces Armades de Rússia han portat a terme un atac nocturn contra la capital del país, Kíiv, en què hi ha almenys dues persones ferides.

L'alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha assenyalat que s'han vist afectats diversos barris de la capital per la caiguda de fragments de coets, que haurien caigut en un edifici en obres i en un pati, segons ha assenyalat a través del canal a Telegram.

El cap de l'Administració Militar de la Ciutat de Kíiv, Serhiy Popko, ha precisat que els serveis d'emergència estan activats per diversos incidents que han tingut lloc com a resultat del treball de les defenses aèries "per enderrocar objectius enemics".

En les últimes setmanes, Ucraïna ha alertat de diversos atacs contra el seu capital i el centre del país, i després la Intel·ligència militar britànica ha considerat que aquesta gran onada d'atacs representen el començament d'una nova campanya contra la infraestructura energètica ucraïnesa amb l'arribada de l´hivern.