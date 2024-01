EuropaPress 4825838 president ucraïna volodimir zelenski

El conflicte a Ucraïna està a punt de començar el seu tercer curs consecutiu, tot i que aquest any no hi ha hagut gaires canvis al front... cosa que podria canviar de cara a l'any que ve. El president ucraïnès Volodomyr Zelensky ja ha reconegut que l'ofensiva de primavera del seu país no ha estat del tot reeixida i Rússia encara manté control sobre aproximadament el 18% d'Ucraïna.

No obstant, com pot seguir la guerra el proper any?

LA GUERRA SEGUIRÀ ENDAVANT

Una possibilitat és que la guerra continuï durant el proper any, ja que Vladimir Putin no mostra senyals de debilitat. Sembla que l'ofensiva hivernal d'Ucraïna s'ha estancat, però no s'observa un avenç per part de Rússia. Més que mai, el desenllaç sembla dependre de decisions polítiques preses a milers de quilòmetres de distància de l'epicentre del conflicte, específicament a Washington i Brussel·les.

La sòlida mostra d'unitat per part d'Occident que va caracteritzar l'any 2022 i va perdurar al llarg del 2023 ara sembla trontollar. El paquet d'ajuda a la defensa dels Estats Units es veu afectat pel que el president Biden ha anomenat encertadament com a "política mesquina" a Washington. A més, sembla que el futur de l'assistència econòmica de la UE està subjecte a la posició incongruent d'Hongria.

Les incerteses a les capitals occidentals han enfortit la posició de Putin.

El que és cert és que la decisió de la UE d'iniciar converses de membres amb Ucraïna i Moldàvia va més enllà del simbòlic. Implícitament, representa un suport continu a Kíev, ja que un futur a la UE per a Ucraïna seria inviable en cas d'una victòria total de Rússia. A Washington, un canvi complet de política sembla poc probable.

Tot i que és probable que el conflicte perduri fins al 2024, és clar que no es pot prolongar indefinidament. Amb la indecisió occidental enfortint Rússia i en absència d'un cop d'estat o de problemes de salut que condueixin a la caiguda de Putin, l'únic resultat previsible serà un acord negociat, encara que les dues parts es continuïn negant ara com ara.

UN ANY PER CONSOLIDAR-SE

El 2023, s'ha vist la implicació industrial a la guerra. Això implica que les economies dels països es bolquen en la producció de material bèl·lic. El pressupost de defensa de Rússia s'ha triplicat des del 2021 i absorbirà el 30% de la despesa pública el proper any. Això augura que la guerra a Ucraïna es prolongarà més i serà més traumàtica que qualsevol conflicte experimentat a Europa des de mitjans del segle passat.

El proper any revelarà si Rússia, juntament amb els seus proveïdors a Corea del Nord i l'Iran, o Ucraïna, recolzada pels seus patrocinadors occidentals, són capaços i estan disposats a enfrontar les insaciables demandes de la guerra a l'era industrial.

Les forces russes podrien intentar avançar novament al llarg de tot el front, si més no amb l'objectiu d'assegurar la totalitat de la regió de Donbas. Mentrestant, Ucraïna probablement cercarà capitalitzar els seus èxits en restablir el control sobre el Mar Negre occidental i el seu corredor comercial vital cap al Bòsfor. En essència, el 2024 sembla un any de consolidació tant per a Kíev com per a Moscou.

CRIMEA: PUNT DE CONFLICTE



Rússia no té una capacitat decisiva i revolucionària per dur a terme una invasió a Ucraïna i s'esforçarà al màxim per conservar les àrees que actualment ocupa. Aprofitarà el temps per enfortir les seves defenses, esperant el moment en què Occident pugui perdre la voluntat de continuar recolzant Ucraïna.

No obstant això, Ucraïna no deixarà de banda en el seu afany. Està lluitant per la seva supervivència i comprèn les conseqüències que enfrontaria si atura la seva resistència. Diversos països europeus estan expressant la necessitat d'augmentar l'assistència enmig d'inquietuds sobre la possible debilitació de la determinació dels Estats Units.

Tot i això, es preveu que els Estats Units recobressin la seva determinació estratègica i aprovi el paquet d'ajuda que va quedar pendent al Congrés al desembre. Per tant, els següents passos per a Ucraïna poden ser:

Reconstituir unitats desgastades després de mesos de combats, essencial per a una nova ofensiva.

Millorar el sistema de contractació dins Ucraïna per maximitzar la disponibilitat de mà dobra.

Augmentar la producció de municions i armes.

Millorar la seva capacitat per operar contra les potents capacitats russes de guerra electrònica, abordant la interferència, la intercepció i la localització.

A principis de l'estiu, Ucraïna podrà fer servir avions de combat F16 fabricats als Estats Units per primera vegada, cosa que s'espera millori la seva capacitat per contrarestar les aeronaus russes i enforteixi les seves pròpies defenses aèries.



Per tant, Ucraïna desplegarà tots els seus esforços per mantenir la pressió sobre les forces russes a la regió, buscant fer insostenible la presència de la marina russa a Sebastopol, les poques bases de la força aèria a l'àrea i la seva base logística a Dzankoy.

Per descomptat, els recursos d'Ucraïna no són il · limitats, especialment en termes de municions d'artilleria i armes de precisió de llarg abast. Tot i això, les condicions dels soldats russos són encara més precàries. La guerra és tant una prova de voluntat com una avaluació de la logística. El sistema logístic rus es mostra fràgil i està sota una pressió constant per part d'Ucraïna.