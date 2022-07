VÍDEO | Un nou creuer volador, el nou projecte del turisme del futur

Un nou creuer volador, el nou projecte del turisme del futur | Hashem Al-Ghaili

L'enginyer i biotecnòleg molecular Hashem Al-Ghaili ha recreat la idea conceptual de l'artista i il·lustrador Tony Holmsten i ho ha produït en un vídeo publicat a través del seu canal de YouTube .

L' Sky Cruise , com així s'ha batejat a aquest avió hotel, té una capacitat per a 5.000 passatgers, restaurants de luxe, piscines, un teatre i un cinema, gimnasos, centres comercials, zona infantil, saló d´actes, ascensors i un mirador que oferiria unes esplèndides vistes panoràmiques de 360 graus.

A més, compta amb 20 motors de fusió nuclear per evitar proveïments i volarà únicament amb energia neta, ja que té una empremta de carboni zero. De fet, l'energia il·limitada mantindria l' Sky Cruise suspès a l'aire durant “diversos anys” per la qual cosa, per embarcar i desembarcar, els viatgers haurien d'usar passarel·les en aire amb acoblament a avions més petits.