El ridícul d'una líder del PP a Extremadura amb el carregador del mòbil

Fa dues setmanes es va inaugurar el tram d?alta velocitat ferroviària que connecta Extremadura amb Madrid. L'estrena d'aquesta línia que va venir acompanyada de certes novetats, com el nou servei wifi i l'estalvi de temps entre destinacions, ja que el viatge entre Madrid i Badajoz en reduirà en 51 minuts la durada, de la mateixa manera que s'escurçaran els temps dels trajectes Monfragüe-Badajoz (44 minuts), Badajoz-Càceres (25 minuts) i Càceres-Mèrida (20 minuts).

La protagonista d'aquesta història és María Guardiola, candidata del Partit Popular a la presidència de la Junta d'Extremadura , que no va trigar a carregar contra aquest tren criticant que “en aquest tren d'”altes prestacions, així ens ho van vendre Renfe i Pedro Sánchez , no hi ha ni endolls per als dispositius i el wifi va a pedals”.

El que Guardiola no sabia és que el tren sí que té endolls: es troben situats sota el seient, tal com li han explicat diversos usuaris a la xarxa social.

Mitja hora després de publicar el missatge, Guardiola ha reparat a la patinada i s'ha vist en l'obligació de recollir el cable. Ara bé, lluny d'emetre una rectificació a l'ús, ha aprofitat per llançar algun atac més.