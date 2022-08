Un home dispara a una dona i mor després de rebotar-li la bala a la cama

Pistola - ARXIU UNSPLASH

Un home de Dallas , a Texas ( Estats Units ), es va suïcidar accidentalment després que una bala que li va disparar a una dona va rebotar després de sortir del seu cos i el va colpejar a la cama. Les autoritats van descobrir grans quantitats de sang esquitxada i un rastre davant d'un apartament al qual van ser cridats dissabte al matí pels volts de les 11:39 am

Mentre la policia investigava l'escena sagnant, no van trobar ningú a dins o al voltant de l'apartament. Les autoritats van rebre una segona trucada que un home i una dona van ser trobats en un automòbil davant d'un hospital proper amb ferides de bala i es van dirigir al lloc.

Els investigadors diuen que l'home, Byron Redmon, de 26 anys, va disparar la dona al coll. Aquesta bala després va sortir del seu cos, rebotant miraculosament abans de colpejar-lo a la cama. Redmon va morir a l'hospital aquell dia, segons WFAA .

La dona, que no s'ha identificat públicament, va ser tractada i donada d'alta el mateix dia. La investigació preliminar encara està en curs, va dir la policia. No és clar què va conduir al tiroteig i si Redmon i la dona es coneixien per endavant.