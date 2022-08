Un home sobreviu cinc dies en una illa deserta alimentant-se amb dues llimones i carbó

Illa deserta - UNSPLASH

Un home va sobreviure miraculosament cinc dies en una illa abandonada alimentant-se dues llimones i carbó. Nelson Nedy , de 51 anys, va quedar atrapat en una illa després de ser arrossegat al mar quan es va precipitar des d'una roca en una platja de Rio de Janeiro, Brasil.

El jardiner estava escalant a la platja de Grumari dilluns passat quan una enorme onada el va tirar a l'aigua. Un fort corrent el va arrossegar gairebé dues milles i va acabar encallat a l'illa deserta de Palmas. Li va dir al mig de notícies brasiler G1: “ No hi havia res allà. Res en què amagar-se, res en què refugiar-se. Vaig haver de prendre la decisió de saltar i buscar un altre lloc ”.

Nelson va aconseguir trobar una cova per passar la nit abans d'explorar l'illa l'endemà. Es va sentir alleujat en trobar una botiga improvisada que havien abandonat els pescadors locals, així com dues llimones a terra. Nelson va dir: "Me'ls vaig menjar amb pell i tot per no perdre'm res".

Però ningú sabia on era i, sentint-se sense altres opcions, va intentar nedar de tornada a la platja de Grumani.” Vaig arribar a la meitat del camí, però la marea em va arrossegar cap al mar. Hi va haver un moment en què vaig deixar caure el cos i seguia dient, el que sigui que Déu vulgui ara, ell em pot portar ”.

En un segon intent de fuga, Nelson va intentar utilitzar un tros d'escuma de poliestirè i fusta contraxapada com a taula, però el corrent era massa fort. Famolenc i assedegat, va començar a beure aigua de mar i fins i tot va tractar de menjar carbó després de veure els micos menjar-lo. "Però se'm va assecar la boca encara més i es va ficar a la dent", explica el supervivent.

Dissabte la sort de Nelson va canviar quan va veure un grup de persones muntant motos d?aigua a prop de l?illa. Va agitar frenèticament la samarreta per cridar l'atenció del grup, que afortunadament el va veure.

Després, Nelson va ser traslladat amb avió des de l'illa, abans de ser portat a l'hospital. Va ser donat d'alta el mateix dia.