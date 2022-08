Metges retiren una copa de metall del recte d'un home que estava a punt de morir

Radiogradia de l'afectat - Newslions

Un home de 45 anys es va arriscar a perdre la vida després de suportar 10 dies amb una copa de metall al recte abans de veure finalment un metge, segons informa el diari britànic Metro.

Segons va afirmar l'home, uns amics li havien inserit el got a l'anus com una broma mentre estaven borratxos durant una festa a Surat, Gujarat (Índia).

La copa tenia al voltant de 10 centímetres de diàmetre i 15 centímetres de llarg , segons informes locals, i el seu intent de treure-la l'endemà va fracassar.

Va allotjar l'article més amunt en el seu recte, però va passar dies patint en silenci perquè estava massa avergonyit per dir-ho a algú.

Va passar 10 dies sense defecar i el seu estómac va començar a inflar-se quan la família finalment se'n va assabentar i el va portar a l'hospital divendres passat.

L'home va arribar en estat crític, i una radiografia presa a la ciutat de Berhampur va trobar que la copa estava allotjada al seu intestí, i els metges van haver de tallar l'òrgan per extreure'l , informa el New Indian Express. El professor Charan Panda, cap de cirurgia de l'MKCG Medical College and Hospital, va dir que era el primer cas a l'estat en què s'extreia una copa de l'anus d'algú.

L'home romandrà a l'hospital uns quants dies més en observació, però s'està recuperant i en condició estable.

Arreu del món hi ha hagut un munt d'històries de persones que tenen tota mena d'objectes estranys clavats als darrers. El 2021, el sistema de salut britànic va afirmar que retirava aproximadament 3.500 articles a l'any del recte dels pacients, fet que suposa un cost anual de 340.000 lliures (510.000 euros).