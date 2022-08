Una nena de tres anys desperta al seu propi funeral després que els metges la donessin per morta

Una nena de tres anys es va despertar al seu propi funeral, després que els metges diguessin que havia mort a causa d'un virus estomacal. Camila Roxana Martínez Mendoza , de Mèxic, va ser declarada morta 12 hores abans dimecres 17 d'agost.

Va ser després que els metges suposadament la van diagnosticar malament la primera vegada, cosa que va portar la nena a despertar-se al seu funeral. La van portar de tornada al mateix hospital on va morir tràgicament, per "segona vegada".

Els fets van passar a l'Hospital Comunitari de Salines de Hildalgo, a l'estat de San Luis Potosí, al centre de Mèxic.

La mare de Camil·la, Mary Jane Mendoza, va dir que la nena de tres anys estava vomitant i tenia mal d'estómac juntament amb febre. La van portar a un pediatre a la ciutat natal de la família, Villa de Ramos, al nord-oest de San Luis Potosí.

El pediatre els va dir als pares de Camila que la portessin a l'hospital comunitari. Va ser aquí on la van tractar per deshidratació i li van receptar paracetamol.

Hores més tard, quan els pares de Camila van notar que el seu estat havia empitjorat, la van portar de tornada a l'hospital on va ser ingressada entre les 9 i les 10 de la nit abans de ser declarada morta. Mendoza va dir: “Ara volien connectar-la a un degoteig intravenós, van trigar molt a connectar-la a l'oxigen, no ho van poder fer perquè no van poder trobar les venes, finalment una infermera ho va aconseguir”.

Mary després va explicar que la van separar del cos de la seva filla i la van tancar en una habitació abans que pogués escapar per una altra porta. L'endemà, durant el funeral de la seva filla, Peralta va notar que un panell de vidre del taüt de Camil·la estava entelat.

Els assistents al funeral van informar la dona que estava al·lucinant, cosa que la va dissuadir d'obrir el taüt.

Tot i això, la sogra de Mary va notar que els ulls de Camil·la es movien mentre els familiars procedien a prendre-li el pols, confirmant que estava viva.

Després, Camila va ser portada de tornada a l'hospital on va ser declarada morta per segona vegada. Segons el fiscal general de l'Estat, José Luis Ruiz, el cas està sent investigat i s'està fent l'autòpsia.