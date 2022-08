Mor una dona en una residència després de donar-li per error detergent líquid en comptes de suc

Una àvia amb demència va morir en una residència després que la persona que la cuidava li servís líquid per rentar plats en comptes de suc. Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, de 93 anys, era al Centre d'Habitatge per a Persones Majors d' Atria Park a San Mateo, Califòrnia, als EUA, quan d'alguna manera li van donar a beure líquid per rentar plats en lloc de suc .

Gertrude - KORN TV

A Gertrude, que patia de demència, li van quedar "greus butllofes a la boca, la gola i l'esòfag". La seva condició, va revelar la seva filla Marcia Cutchin, significava que no podia beure per si mateixa i els cuidadors havien d'alimentar-la a mà.



"Molta gent, com la meva mare, has d'acostar-li una tassa a la boca i bolcar-la a la boca", va afegir Marcia. La seva mort deixa un buit a la família, a Gertrude li sobreviuen vuit fills i 20 néts.

La instal·lació va revelar que els empleats han estat suspesos mentre les autoritats locals investiguen els fets. L'empresa encarregada de la residència, Atria, va dir a KRON-TV: "Hem estat treballant amb les autoritats locals, que ens van informar que un resident va morir. Els nostres més sincers condols estan amb la família".

Una font va informar NBC que pensaven que algú que hi treballava podria haver confós la substància tòxica amb alguna cosa com el suc de raïm. Van dir: "Pot haver estat un error. Una gerra de suc de raïm és el que algú va pensar que havia abocat en gots, però era una mena de líquid de neteja".