VÍDEO: Un jove és atropellat per un tren mentre feia un vídeo per a Instagram

Un jove que estava fent un vídeo per a Instagram Reels ha estat atropellat per un tren mentre intentava captar l?atenció dels seus seguidors. Increïblement, encara que va sortir volant i va quedar amb ferides a la cara i la cama, el menor va sobreviure a l'accident.

El succés ha passat aquest diumenge a prop de l'estació ferroviària de Kazipet a Telangana, al sud de l'Índia. El jove, identificat com a Ch Akshay Raj, de 17 anys, està sent filmat per una altra persona a qui es pot escoltar parlant amb ell de fons.

Les autoritats locals afirmen que l'adolescent estava sent filmat per a un vídeo d'Instagram Reels.

Se'l veu caminant molt a prop de les vies, amb el cap cot i les mans a les butxaques mentre un tren s'acosta per darrere. Després, el tren el copeja mentre passa a gran velocitat i el jove cau a terra. La persona que filma crida alarmada i corre cap al jove, a qui es pot veure perdent sang per l'orella.

Segons els informes mèdics, el jove té lesions a la cara i una fractura a la cama, però la seva vida no està en risc.

Aquí podeu veure les imatges: