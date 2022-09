Un elefant es cola a un hospital i passeja pels passadissos

Elefant passejant per l'hospital. Imatges de Susanta Nanda

Un oficial del Servei Forestal de l' Índia , Susanta Nanda, ha publicat una piulada amb imatges d' elefants deambulant per l'interior d'un hospital a l'Índia. "Elefants a l'habitació... De l'acantonament de Jalpaiguri", es pot llegir al tuit que acompanya les imatges.

El succés va tenir lloc en un hospital de campament de l'exèrcit indi a Binnaguri, a Bengala Occidenta. Les imatges aviat s'han viralitzat, i s'han reproduït en mitjans de comunicació de tot el món.

L'elefant que es veu a les imatges estava lluitant per sortir del lloc, després d'adonar-se que havia entrat en un lloc massa estret on no volia ser-hi. Va travessar diverses portes fins a acabar sortint del lloc.

Les imatges han sacsejat Twitter. Un usuari va escriure: “Inspecció de laboratori per part de l'alta gerència” i un altre va comentar de manera similar: “ Ha d'haver vingut per a una revisió mèdica regular ”.

Altres persones s'ho van prendre més de debò, afirmant que aquestes imatges són resultat de la contínua ocupació de terres a l'Índia que pertanyien als animals. “Crec que això passa quan ocupes el seu hàbitat i fas estructures sobre això. És la seva terra i (ells) la volen de tornada”, va sentenciar un altre usuari a Twitter.