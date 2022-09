VÍDEO: Un home versiona el 'Maria' de Ricky Martin cantant amb eructes a Got Talent

El talent xou estrella de Telecinco ha emès la seva segona gala aquest dimarts després de canviar de dia d'emissió per no competir amb l'estrena de Masterchef Celebrity. Com sempre, molts artistes van passar per ' Got Talent ' per ser jutjats per Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría i Dani Martínez , i només alguns van aconseguir la seva aprovació per anar a la semifinal.

Tot i això, la glòria no sempre passa per tenir el 'sí' dels jutges, ia vegades es pot conquerir el cor dels espectadors sense triomfar en el talent. Aquest és el cas de Rutt Mysterio , un italià que va deixar impressionats els jutges després de cantar 'María' de Ricky Martin d'una manera mai abans vista: amb eructes.

"Quin fàstic", va dir Paula Echevarría mentre pressionava el botó vermell per aturar l'actuació. A continuació, Edurne va fer el mateix. No obstant, per parar el xou es necessita que els quatre jutges premen el botó, i això mai va passar. Dani Martínez va gaudir com un nen de l'actuació, sense poder fer riure, mentre que Risto Mejide va decidir valorar l'actuació sense escoltar res, per la qual cosa tampoc va impedir que els espectadors poguessin acabar de gaudir d'aquesta actuació tan original.

A continuació, podeu veure les imatges del mític xou de Rutt Mysterio: